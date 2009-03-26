Посол США радий, що американський корабель зустріли протестами

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає проявом демократії вчорашню акцію протесту проти візиту до Севастополя фрегата ВМС США «Klakring».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Севастополі.

За словами посла, «в усьому світі, коли американські кораблі відвідують порти, як правило, дуже позитивна реакція на те, що наші моряки і наші громадяни прибувають з візитом».

Водночас В.ТЕЙЛОР зауважив, що «деколи ці візити можуть спричиняти полеміку. В демократичних країнах люди мають право висловлювати власні погляди, незалежно від того, суперечливі вони, чи ні».

За словами посла США, він «з великою повагою» ставиться до демократії в Україні.

«Я радий бачити те, що люди висловлюють свої погляди. Я був би радий нагоді поговорити з людьми, які не бажають, щоб американський корабель відвідав Севастополь».

На думку В.ТЕЙЛОРА, візит американського корабля - це прояв дружби, дружніх зв’язків між Україною та США.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 березня в порт Севастополя прибув з дружнім візитом фрегат ВМС США «Klakring».

Прихід корабля супроводжувався акцією протесту збоку низки політичних сил міста, зокрема, на площі Нахімова і Графській пристані зібралися кілька десятків активістів місцевих організацій ПСПУ, Партії регіонів і «Русского блока».

Візит американського корабля триватиме три дні, до ранку 28 березня.