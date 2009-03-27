Зареєстроване нове всеукраїнське об'єднання роботодавців

В Україні зареєстрована нова всеукраїнська структура – Об’єднання організацій роботодавців України (ООРУ), яке днями отримало Свідоцтво про реєстрацію Міністерства юстиції України.

Як повідомили УНІАН, до складу нового всеукраїнського об’єднання увійшли близько 20 регіональних і галузевих об’єднань роботодавців, в тому числі Київська, Полтавська, Чернігівська, Житомирська обласні організації, Об’єднання організацій роботодавців агропромислового комплексу, морської індустрії «Укрморпром» тощо.

Основною метою діяльності організації визначили захист прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Головою новоствореного об’єднання на установчому з’їзді було обрано президента УСПП, народного депутата України Анатолія КІНАХА.

Як наголосив голова ООРУ, роботодавців сьогодні об’єднують складні та масштабні спільні завдання – зменшити навантаження на бізнес в кризових умовах, відновити обсяги виробництва, запобігти охолодженню економіки, підняти продуктивність праці, а відтак мінімізувати наслідки скорочень трудових ресурсів, утримати кваліфікований персонал із збереженням для нього існуючого рівня заробітних плат. «Об’єднання сприятиме вирішенню соціальних проблем, посиленню ролі організацій роботодавців у формуванні соціально-економічної політики держави», – зазначив А.КІНАХ.