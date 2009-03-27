Хроніка проблемних банків: скільки можна зняти із зарплатних карт

Газета «ДЕЛО» з`ясувала, скільки грошей можна зняти із зарплатних карт проблемних банків.

«Київ»

Отримати гроші із зарплатних карток цього банку дуже важко. По-перше, можна знімати не більше 500 гривень на добу, по-друге, одержати можна тільки ті кошти, які були зараховані на картковий рахунок після введення тимчасової адміністрації, — 9 лютого. При цьому клієнт може забрати гроші з каси тільки в тому відділенні, де він укладав договір про відкриття карткового рахунку. У головному офісі попереджають: «Краще подзвоніть у ваше відділення і дізнайтеся, як йдуть справи в касі, щоб дарма не їздити. Далеко не у всіх відділеннях є готівка».

Захидінкомбанк

Ті, хто отримує заробітну плату на картки Захидінкомбанка, можуть щодня знімати лише 100 гривень. Якщо клієнтові такі умови здаються дуже незручними, йому можуть дати більше. «На деякі підприємства ліміт вищий. Це рішення тимчасового адміністратора, який зараз встановлює правила в банку. Якщо скажете, де працюєте, то я можу подивитися вашу максимальну суму», — кажуть в банку.

«Надра»

Зарплатні проекти в банку «Надра» обслуговуються стабільно. У касах і банкоматах по таких картах можна зняти не більше тисячі гривень на день. Проте далеко не всі банкомати працюють постійно.

Укрпромбанк

Укрпромбанк, як і «Надра», стабільно видає за зарплатними проектами до тисячі гривень в день. Банкомати працюють тільки в головному офісі, а ось у відділеннях можна спробувати отримати гроші з карткового рахунку в касі. «Я не знаю точно, наскільки часто поповнюються каси у відділеннях, а от в головному офісі гроші точно є», — розповідає співробітниця колл-центру.

Родовід Банк

Родовід Банк встановив максимальну суму зняття з карт за зарплатними проектами — 100 гривень на день. За словами співробітника, банкомати зараз не заправляються, а в касах далеко не завжди буває готівка. «Ми радимо своїм клієнтам користуватися банкоматами банків-партнерів, бо відділення тимчасово не обслуговують фізичних осіб», — пояснюють в колл-центрі.

«БІГ Енергія»

Максимальна сума за будь-якими типами карт, зокрема зарплатними — 100 гривень на день. Гроші поки можна зняти тільки в касі банку, бо банкомати не наповнюються.

«Національний Кредит»

Стандартний ліміт за будь-якою платіжною картою — 300 гривень на день. Але за словами співробітниці банку, деяким компаніям тимчасовий адміністратор пішов назустріч і збільшив максимальну суму одноразового зняття.

Картки Трансбанка і Банка регіонального розвитку заблоковані, ніякі транзакції по ним не проводяться.