Беркут затримав двох бізнесменів, підозрюваних у педофілії

Співробітники кримінальної міліції спільно з працівниками спецпідрозділу "Беркут" затримали двох заможних чернівчан, яких підозрюють у ґвалтуванні неповнолітніх хлопців.

Як передає кореспондент УНАН, про це повідомив начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області Микола БАСАРАБ вчора на прес-конференції

За його словами, затримання відбулося 22 березня. Підозрювані - мешканці Чернівців 48-ми та 64-х років. Один із затриманих має мережу магазинів у Чернівцях.

Як поінформував М.БАСАРАБ, на квартирах підозрюваних згідно із санкціями суду був проведений обшук, під час якого на одній із квартир виявили 15-річного хлопця. Підозрювані особи були поміщені в ізолятор тимчасового тримання, а згодом стосовно них судом був обраний запобіжний захід - взяття під варту.

За словами М.БАСАРАБА, на сьогодні постраждалими визнані 8 неповнолітніх у віці від 13 до 17 років. Підозрювані матеріально забезпечені, один з них раніше працював у США, поле його діяльності за кордоном наразі встановлюється, зазначив начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей.

За даними М.БАСАРАБА, затримані підшукували своїх жертв здебільшого на вулиці, переважно це були діти з неблагополучних сімей або з інтернатних установ. Схема, за якою діяли чоловіки, була простою: спочатку вони встановлювали з хлопчиками словесний контакт, далі входили в довіру, купували їм одяг, мобільні телефони, водили у кафе, неодноразово запрошували до себе додому, щоб діти на майбутнє не боялися приходити до них у гості, зазначив начальник відділу. В подальшому чоловіки за допомогою сили та алкоголю примушували їх до статевого контакту. Надалі під приводом того, що розкажуть про це їх знайомим, підозрювані регулярно примушували дітей до статевих контактів, повідомив М.БАСАРАБ.

З дітьми наразі працюють психологи, оскільки хлопці отримали важку психологічну травму.

Підозрювані також мали родини та дітей, але проживали окремо. Вину вони не визнають і говорять, що подібних випадків не було.

За скоєння цих злочинів затриманим “світить” позбавлення волі за ст.153 ч.2 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинені щодо неповнолітнього), сказав М.БАСАРАБ.