У центрі Києва з 27 по 30 липня обмежать рух з нагоди річниці Хрещення Київської Русі

У Києві з 29 до 30 липня на вул. Ярославів Вал (від перетину вулиць Ярославів Вал та Володимирської до перетину вулиць Ярославів Вал та Лисенка) буде обмежено рух транспортних засобів через проведення культурно-мистецької акції з нагоди святкування Дня хрещення Київської Русі-України на території Національного заповідника «Софія Київська» та музею «Золоті ворота».

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що на час обмеження руху буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить через місце проведення заходу.

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Як повідомляв УНІАН, 27-28 липня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку з відзначенням річниці Хрещення Київської Русі.

Зокрема, буде обмежено рух усіх видів транспорту 27 липня з 11.00 до 16.30 на вул. Трьохсвятительській (на відрізку від Михайлівської площі до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської). 28 липня буде обмежено рух усіх видів транспорту з 12.00 до 13.30 на бульв. Тараса Шевченка (на відрізку від будинка №20 до буд. № 14), вул. Володимирській (від будинку №56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).