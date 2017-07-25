У МЗС РФ прокоментували ситуацію з полоненим в Україні військовим Агєєвим

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що тримають на постійному контролі ситуацію з узятим у полон на Донбасі російським військовослужбовцем Віктором Агєєвим. Про це повідомляється на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"З подивом прочитали в деяких виданнях, що російські дипломати, мовляв, не цікавляться долею Агєєва, утримуваного українською владою. Нібито від російських представників був лише "один дзвінок начальнику колонії". Це не відповідає дійсності. МЗС Росії тримає на постійному контролі ситуацію з усіма російськими громадянами, у яких виникають проблеми в Україні, включаючи випадок Агєєва", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС РФ запевнили, що, "тільки-но 27 червня стало відомо про його затримання, посольство Росії в Україні направило українській стороні ноту з проханням дозволити зустріч консульської посадової особи з Агєєвим у максимально стислі терміни".

"МЗС України дозвіл дав, проте Управління СБУ в Луганській області, до якого, відповідно до процедури, звернулося Генконсульство Росії в Харкові, повідомило, що в зв'язку з проведенням "невідкладних слідчих (розшукових) заходів така зустріч можлива не раніше 24.07.2017 р.", - зазначили у відомстві.

Міністерство закликало МЗС України, зокрема, надати "негайний доступ консульських посадових осіб" до Агеєва. "Російські диппредставництва в Україні перебувають у постійному контакті з адвокатом Агєєва і роблять все необхідне для забезпечення захисту прав затриманого росіянина", - запевнили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали в складі ДРГ бойовиків, знешкодженій 24 червня під Жолобком у Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Мати Агєєва у відеозверненні, опублікованому російським виданням "Новая газета", просила президента України Петра Порошенка помилувати її сина.

22 липня журналіст російської "Новой газеты" Павло Канигін, який разом з матір'ю Агєєва приїхав до України і відвідав військовослужбовця, повідомив, що Агєєва не відвідав російський консул. "Ми дізналися, що до Віктора навіть не приїжджав російський консул, за весь цей час, що він перебуває в СІЗО, до нього приїжджав тільки Червоний Хрест", - зазначив Канигін.