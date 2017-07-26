В Одесі готель "Юність" оштрафували на 1,5 мільйона за порушення під час реконструкції

В Одесі власника готелю «Юність», що розташований у курортній зоні, оштрафовано більш ніж на 1,5 млн грн за порушення під час реконструкції, що призвело до обвалення частини будівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, співробітники Одеської місцевої прокуратури №3 (Приморський район) здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

«У ході розслідування прокуратурою встановлено, що замовником готельного комплексу здійснюється будівництво з порушенням вимог законодавства про регулювання містобудівної діяльності. Це призвело до обвалення балкона і демонтажу ригелі на 13-14 поверхах», - повідомили у прес-службі.

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Зазначається, що вказаний об'єкт відноситься до підвищеної категорії складності будівництва, і, за даними прокуратури, роботи на об'єкті ведуться без дозвільних документів.

У рамках кримінального провадження прокуратура ініціювала проведення Департаментом ДАБК в області перевірки, за результатами якої напередодні на замовника будівництва накладено штрафні санкції за правопорушення містобудівних вимог у сумі понад 1,5 млн грн.

Як уточнило УНІАН джерело у правоохоронних органах регіону, згідно з офіційними документами, готелем володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс Юність». За його даними, дане товариство замикається на ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (Київ), що володіє, в тому числі, 47,96% акцій компанії «Одесаобленерго».

«Під час робіт, які власник називає переобладнанням будинку, обвалилися верхні поверхи готелю. Уламки впали недалеко від будівлі, поряд з припаркованими автомобілями - дивом ніхто не постраждав», - сказав співрозмовник.

Готель «Юність» розташований в курортному районі Одеси, на Французькому бульварі, неподалік Аркадії.

До реконструкції у 16-поверховому готелі було більш як 150 номерів, ресторан, кафе, бар тощо.