В Одеській Аркадії почалася сильна пожежа (фото, відео)
11:59, 20 червня 2017Інциденти
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Вогонь охопив ресторан і кафе.
В Аркадії почалася сильна пожежа / фото Думська
В Одеській Аркадії у вівторок вранці зайнялося кафе біля ресторану Strong House, пізніше вогонь перекинувся і на сам ресторан. Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання "Думська".Читайте такожВ Одесі розкрили жорстоке вбивство 17-річної дівчини (відео)
В Аркадії почалася сильна пожежа / фото Думська
Відзначається, що на місце події вже прибули пожежники.
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