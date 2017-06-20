В Одеській Аркадії почалася сильна пожежа (фото, відео)

11:59, 20 червня 2017
Інциденти
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Вогонь охопив ресторан і кафе.

В Аркадії почалася сильна пожежа / фото Думська

В Одеській Аркадії у вівторок вранці зайнялося кафе біля ресторану Strong House, пізніше вогонь перекинувся і на сам ресторан. Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання "Думська".Читайте такожВ Одесі розкрили жорстоке вбивство 17-річної дівчини (відео)

В Аркадії почалася сильна пожежа / фото Думська

Відзначається, що на місце події вже прибули пожежники.

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Теги: #пожежа в Одесі