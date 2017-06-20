В Одеській Аркадії почалася сильна пожежа (фото, відео)

В Одеській Аркадії у вівторок вранці зайнялося кафе біля ресторану Strong House, пізніше вогонь перекинувся і на сам ресторан. Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцеве видання "Думська".Читайте такожВ Одесі розкрили жорстоке вбивство 17-річної дівчини (відео)

Відзначається, що на місце події вже прибули пожежники.