Яценюк: "Будуть тягти все, як тягли"

Підвищення імпортного ввізного мита жодним чином не впливає на захист внутрішнього ринку України.

Про сказав народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час телемосту Київ-Кіровоград.

Він вважає, що рішення про збільшення ставок ввізного мита призводять до “тінізації ринку і збільшення корупції на митниці”.

“Якщо раніше це був “сірий” імпорт, то тепер це буде “чорний” імпорт. Будуть тягти все, як тягли там у 90-ті роки і під виглядом одного товару завозити інший”, – вважає лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що для нинішнього уряду є характерним спочатку вносити на розгляд парламенту законопроект, “за який голосують урядові фракції, а потім розповідати про те, що цей законопроект непотрібний”.

Він зазначив, що підтвердженням цього є скасування 13% надбавки до ввізного мита на певні категорії товарів.

“Це класичний лобізм тих людей, що присутні у парламенті, і тих груп, що зараз практично тримають політичні партії і є “акціонерами” тих політичних партій”, – заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, з 6 березня набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою”, якою вводиться 13% надбавка до ставок ввізного мита. Законом передбачено введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний відповідно до чинних правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні закону «Про єдиний митний тариф».

17 березня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що виступає за скасування цієї надбавки, оскільки її введення суперечить нормам Світової організації торгівлі.

18 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову про відміну дії 13% надбавки до мита на імпорт товарів, крім автомобілів і холодильників.