Судовій системі катастрофічно бракує грошей

Однією з найактуальніших проблем, що суттєво впливає на стан здійснення судочинства в Україні, є катастрофічне недофінансування судової системи.

Про це заявив голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО сьогодні під час виступу на Конференції суддів господарських судів України, що відбулася у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ.

“Нерозуміння того, що судова система може просто зупинитися через відсутність коштів, не можна виправдати ні політичним протистоянням, ні «киванням» на фінансові труднощі під час кризи”, - переконаний В.ОНОПЕНКО.

Менше п’яти гривень на розгляд однієї справи, наголосив голова ВСУ, є “просто знущання над правосуддям і над тими, хто його потребує”.