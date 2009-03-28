Ющенко: ніхто не хоче і пальцем торкнутися до реформи села

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що аграрний сектор України потребує реформування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні РНБО.

«Головна проблема державної урядової політики на селі – це нездійснення реформ. Немає більш нереформованого сектору, аніж сільське господарство», – сказав Президент, зазначивши, що, зокрема, це стосується ринку землі.

За словами глави держави, сьогодні земля виводиться з сільськогосподарського обігу та відбувається чорна торгівля землею, попри дію мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Президент наголосив, що в Україні ніхто не хоче «і пальцем торкнутися до реформи села». «Це хороший грунт для корупції – нереформування», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що питання реформування аграрного сектору не може бути питанням політичної кон`юнктури та популізму, а має регулюватися чіткими інтересами суб`єктів господарювання і давати змогу аграрному сектору максимально реалізувати свої можливості.

***

Рада національної безпеки і оборони України наполягає на необхідності підвищення конкурентоспроможності українських сільгоспвиробників.

Про це сказала на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, вступивши до СОТ, Україна має захищати свого виробника і «створювати державні гарантії й державну підтримку, щоб він міг конкурувати».

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що держава має розробити чітку стратегію розвитку вітчизняного сільгоспвиробництва.

Крім того, секретар РНБО зазначила, що необхідна державна політика підтримки власного виробника в умовах, коли збільшується імпорт. За її словами, дуже важливо пожвавити внутрішній попит на сільгосппродукцію.

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що сьогодні на засіданні РНБО було розглянуто комплекс питань, пов`язаних із розвитком сільгоспвиробництва в Україні та підтримкою українських аграріїв.