Мін'юст приготував проект закону про правильне вибиття боргів

Робоча група при Міністерстві юстиції завершила розробку проекту закону, покликаного законодавчо врегулювати діяльність колекторських організацій в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, впродовж тижня організації, що здійснюють колекторську діяльність, мають надати зауваження та пропозиції до законопроекту, після чого узгоджений варіант буде запропонований як законодавча ініціатива.

У ході засідання робочої групи міністр юстиції Микола ОНІЩУК наголосив, що закон має встановити розумний баланс між легалізацією діяльності колекторів, які як посередники сприяють врегулюванню проблем неплатежів та поверненню банківських кредитів, а також дотриманню законних прав та інтересів осіб, що потрапляють у сферу їх діяльності. Крім того, робоча група має ухвалити рішення щодо шляхів законодавчого врегулювання цього питання.

Зокрема, за словами М.ОНІЩУКА, це можливо здійснити шляхом ініціювання внесення зміни до статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності“, а в подальшому, рішенням уряду затвердити умови провадження колекторської діяльності. При цьому розробку та затвердження ліцензійних умов здійснюватиме орган, визначений Кабінетом міністрів як орган ліцензування колекторської діяльності.

Вірогідним є також ухвалення окремого закону про колекторську діяльність в Україні, хоча цей шлях може зайняти значно триваліший проміжок часу.

Як повідомлялося, домовленості про створення відповідної робочої групи були досягнуті 3 березня під час зустрічі міністра юстиції з представниками колекторських організацій. До її складу увійшли представники Мін’юсту, НБУ, Асоціації українських банків та низки організацій, що здійснюють колекторську діяльність.

Згідно з наказом міністра юстиції законопроект про колекторську діяльність мав бути розроблений протягом місяця.