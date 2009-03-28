На неділю синоптики обіцяють Києву майже літо

У неділю, 29 березня, на території України за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у західних областях пройде дощ, місцями грози.

Вітер південний, на заході - південно-західний, 7-12 м/с, в західній частині, а вдень на Правобережжі України місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півночі Лівобережжя та у східній частині місцями до 6° морозу, в західній частині та на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень в Україні 10-15°, на узбережжі морів 4-9° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°. По м. Києву температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.