У Житомирі проведуть музичний табір для 200 дітей області

У Житомирі для 200 дітей області проведуть 5-денний музичний табір. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, денний музичний табір «Music Camp Internation» відбудеться з 28 серпня по 2 вересня цього року.

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Протягом 5 днів діти займатимуться хоровим співом ( виконуватимуть 6 творів 4 мовами - УНІАН) та опануватимуть два інструменти. 2 вересня відбудеться урочистий концерт у супроводі професійного симфонічного оркестру.

До участі у таборі запрошуються діти віком від 11 до 16 років – музична освіта яких не є обов'язковою. Участь у заході зможуть взяти школярі Житомирщини, а також діти, що потребують особливої уваги – діти з сімей учасників АТО та дітей-сиріт, з різних національних громад.

Про те, як зареєструватися для участі у таборі, можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

"Музичний проект реалізується під патронатом Людмили Зубко, співорганізатора ГО "Житомир! Зроби голосніше!",- сказано у повідомленні.

Табір організовується в рамках проекту "Music Camp International Ukraine", ініціатори якого прагнуть змінити життя дітей, громад та країн через музику. Більше 20 міст України вже взяли участь у цьому проекті, який створила та втілила в життя диригентка з США Констанція Фортунато.