Полтава недодала Пенсійному фонду більше 18 мільйонів

Недоплата до Пенсійного фонду в Полтаві становить 18 мільйонів 788 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомила заступник міського голови Полтави Тамара ПЛУЖНИК.

За її словами, з початку року сума зросла на 18% і ситуація погіршується. Загалом заборгували 88 підприємств. Значні суми недоплати нагромадило ВО «Знамя» (більш як 1 млн. 600 тисяч), навчальний заклад «Світоч» (805 тисяч), ПП «Елсіс» (608 тисяч), завод газорозрядних ламп (526 тисяч), ВАТ «Керамік» (323 тисячі гривень) та інші.

«Турбує те, що серед боржників - 10 комунальних підприємств. У районах розмір недоплати до Пенсійного фонду розподілився так: Жовтневий - 8 мільйонів 240 тисяч, Київський - 7 мільйонів 509 тисяч, Ленінський - 3 мільйони 039 тисяч гривень», - повідомила Т.ПЛУЖНИК.