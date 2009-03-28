У Чернівцях планують на рік зменшити орендну плату за землю

Депутати Чернівецької міськради пропонують місцевій владі на рік зменшити на 30% розмір орендної плати за землю.

Як передає кореспондент УНІАН, проект цього рішення сесії міської ради, відповідно до вимог регуляторної політики в Україні, винесено на громадське обговорення.

Для підтримки підприємців пропонується при розрахунках орендної плати за земельні ділянки в Чернівцях застосовувати знижувальний коефіцієнт 0,7 від розміру загальної орендної плати, окрім сільськогосподарської землі і ділянок житлової забудови. Ця пільга, як планується, чинна з 1 січня до 31 грудня 2009 року, пошириться на юридичних і фізичних осіб, які уклали і укладуть договори оренди згідно з грошовою оцінкою землі, яка діє з 1 липня 2008 року.

Державній податковій інспекції в Чернівцях міська рада запропонувала впродовж 2009 року надавати відтермінування зі сплати оренди земельних ділянок громадянам, які не уклали договорів оренди землі згідно з грошовою оцінкою, введеною в дію з 1 липня 2008 року.