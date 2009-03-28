Вінничанин заради квартири вбив власну бабусю... молотком

У Вінниці міліція затримала 34-річного місцевого жителя, який вбив свою бабусю заради квартири.

Як УНІАН повідомили у центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 23 березня до Ленінського райвідділу міліції звернулась 57-річна вінничанка з заявою про те, що 9 березня пішла з дому та не повернулась її 81-річна матір.

В ході оперативно-розшукових заходів 26 березня правоохоронцями було встановлено, що пенсіонерка була вбита її онуком, а тіло заховане в лісовому масиві вінницького «Лісопарку».

Міліція з`ясувала, що 34-річний непрацюючий вінничанин 9 березня вбив свою бабусю молотком з метою заволодіння її квартирою. Тієї ж ночі, аби приховати сліди злочину, вбивця помістив труп пенсіонерки у спортивну сумку та закопав тіло у «Лісопарку».

Злочинця затримано.

За даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст.115 ч.1 ККУ (навмисне вбивство).