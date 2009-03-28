Ющенко привітав Дмитра Гнатюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Народного артиста України Дмитра ГНАТЮКА з днем народження.

“Від щирого серця вітаю Вас – геніального вокаліста, видатного артиста і режисера, відданого і щирого патріота України із днем народження”, йдеться у вітанні глави держави, текст якого розміщено на офіційному сайті Президета.

За словами В.ЮЩЕНКА, він високо цінує унікальний голос Д.ГНАТЮКА, його талант, самовіддане служіння мистецтву і значний особистий внесок у розвиток національної культури. “Ваша творчість – це жива історія сучасної української музики, на якій виросло не одне покоління українців. Її люблять, знають і шанують в Україні та далеко за її межами”, - підкреслив Президент.

Довідка УНІАН. Український оперний співак (баритон), народний артист України Д.ГНАТЮК народився 28 березня 1925 року.