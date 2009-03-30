Тимошенко про квоти, ГТС, подачки, втому та Японію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що від продажу Японії квот на викид парникових газів Україна зможе одержати 4,5 млрд. грн.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що контракт на продаж квот з Японією вже підписано.

«Ми продали квоти по скороченню викидів вуглекислого газу і заробили 4,5 млрд. грн., які нікому не треба повертати», - заявила прем`єр-міністр.

Щодо перспектив модернізації української газотранспортної системи за участю японських компаній, Ю.ТИМОШЕНКО висловила упевненість, що газоперекачувальні агрегати, які поставлятимуться для модернізації ГТС, не тільки дозволять заощадити половину енергії для перекачування газу, але й генерувати електроенергію.

Що стосується планів по залученню 5 млрд. дол. японських інвестицій для модернізації і реконструкції інженерних систем, у тому числі і ГТС, Ю.ТІМОШЕНКО заявила, що це ніяким чином не подачка, яку випрошує Україна. «Ніхто Україні ніяких подарунків не робить. Ми рівні партнери. Японія зацікавлена вводити технології, застосовувати енергозберігаючі і екологічно зберігаючі технології та одержувати від цього прибуток, а ми зацікавлені в абсолютно іншому рівні екології та енергоефективності», - сказала прем`єр-міністр.

Розповідаючи про те, як їй вдалося витримати досить напружений візит до Японії, в ході якого практично не було помітно її втоми, Ю.ТИМОШЕНКО жартома зазначила, що на собі випробувала «нові відновлювальні японські джерела енергії». Кажучи серйозно, прем`єр підкреслила, що візит був достатньо відповідальним, оскільки за два дні потрібно було «відкрити Україну для Японії і Японію для України».

При цьому прем`єр-міністр зауважила, що це був перший візит глави уряду України до Японії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в березні підписала договір з Японією про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільші прибутки.

За словами керівника групи радників прем`єр-міністра України Віталія ГАЙДУКА, Україна продала квоти на суму 300 млн. євро. Він повідомив, що 150 млн. надійдуть наступного місяця на рахунок казначейства. У перспективі об`єм квот може бути збільшено.

Довідка УНІАН. В рамках Кіотського протоколу, який Україна ратифікувала в 2004 році, існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.