Аделаджа називає політичною порушену против нього кримінальну справу

Пастор церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА називає політичним переслідуванням порушення проти нього кримінальної справи.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «1+1».

«Чому саме міліція хоче, щоб я був відповідальним за втрачені гроші людей, я думаю, що це пов`язано з тим, що я перейшов дорогу багатьом людям – сильним світу цього, адже вони не люблять, що б хтось йшов проти їхньої волі», - сказав пастор.

Водночас він відмовився назвати конкретні прізвища, підкресливши, що це і так очевидно.

Він зазначив, що сьогодні ніхто достеменно не може сказати, скільки парафіян його церкви постраждало внаслідок вкладення грошей в «Кінгз Кепітал». У теж час він погодився, що такі потерпілі є, і він пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб гроші були повернені законним вкладникам. «Все, що робиться (порушення кримінальної справи – УНІАН), націлено на те, що б я не міг захищати інтереси моїх парафіян, які втратили там гроші», - зазначив він.

С.АДЕЛАДЖІ були продемонстровані уривки його проповідей, де він говорив про «Кінгз Кепітал» в позитивному світлі. Він сказав, що його слова були вирвані з контексту, оскільки він ніколи не агітував за вкладення грошей в цю компанію. Говорити ж про «Кінгз Кепітал» під час проповідей його примушували запитання парафіян, і, за його словами, він завжди попереджав їх, що перш, ніж вкладати гроші, необхідно ретельно перевіряти документи.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно мешкає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.