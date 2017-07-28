Сотні вірян зібралися біля Володимирського собору помолитися за мир в Україні (відео)

У соборі уже б'ють у дзвони, а священики з усіх куточків України вибудувалися живим коридором, аби провести Патріарха Філарета всередину до храму, де він проведе літургію. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Правоохоронці ретельно перевіряють усіх людей, що заходять до храму, та навколишні території. Сотні вірян стверджують, що прибули до Києві з єдиною мирною метою – помолитися. Сьогодні відбудеться Хресна Хода вірян Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка пройде від Володимирського собору до Володимирської гірки.

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Нагадаємо, вчора, 27 липня, У хресному ході Української Православної Церкви Московського Патріархату взяли участь близько 100 тисяч віруючих.