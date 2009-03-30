Росія не псуватиме відносин з ЄС через якусь декларації про ГТС

Росія кардинально не переглядатиме відносини з країнами Євросоюзу і з компаніями-покупцями російського газу через підписання українсько-європейської декларації щодо газу, заявив в інтерв`ю телеканалу НТВ віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін, який опікується російським ПЕК.

Україна і Євросоюз підписали 23 березня в Брюсселі декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. Це викликало незадоволення Москви, яка відклала міжурядові консультації з Києвом.

"Я думаю, що до заходів далеко.Уявляється, що повинен взяти гору все-таки здоровий глузд. Більш того, ми не бачимо причин для такої різкої, кардинальної зміни конструкції співпраці. Нагадаю, що в російському ПЕК активно працюють і присутні найбільші європейські компанії... Так само російські компанії є частиною глобального ринку", - сказав Сєчін, відповідаючи на запитання про те, чи може Росія переглянути відносини з країнами і підприємствами ЄС як захід у відповідь.

За словами віце-прем`єра, російська влада "покаже свою спроможність і нормальним чином працюватиме", проводитиме консультації із споживачами.

"Мені здається, тут (у декларації) дуже багато суб`єктивного. І видається маловірогідним розвиток шляху саме за тим алгоритмому, який окреслений у цій декларації. Тут грунтовних опрацьовувань, професійних опрацьовувань не видно", - цитує РІА “Новости”.

"Треба ще подивитися, хто з Євросоюзу підтримує зроблені заяви. Тим більше, що за нашими даними і в роботі з нашими партнерами, у тому числі і в Єврокомісії, документ готувався дуже кулуарно", - додав він.

Віце-прем`єр також вважає, що зазначена декларація не стане основою для серйозних проектів і, можливо, навіть не виконуватиметься в повному об`ємі.

Він процитував декларацію, відповідно до якої Україна є стратегічним партнером ЄС в газовій сфері і зобов`язується приділяти пріоритетну увагу інвестиціям у ГТС з метою задоволення зростаючого попиту на газ.

"Ми теж вітаємо готовність України приділяти пріоритетну увагу, але я просто нагадаю без образ для колег: на території України видобувається нині 17 мільярдів кубів за рік, а через газотранспортну систему, яка проходить через територію України, торік Російська Федерація поставила - російська компанія "Газпром" поставила - 113,7 мільярда кубів, а в цілому 158 мільярдів кубів", - сказав Сєчін.

За його словами, незрозумілим є і намір Києва збільшити потужність ГТС на 60 мільярдів кубометрів в рік.

"Звідки ці мільярди візьмуться? Хто їх поставить? За якою ціною? Чи є готовність до постачання таких додаткових об`ємів у кого-небудь?" - запитує віце-прем`єр.