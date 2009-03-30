У Білорусі сподобалась ідея визволення від долара

Декан економічного факультету Білоруського державного університету Михайло КОВАЛЬОВ вважає правильним кроком відмову від використання долара в розрахунках при експортно-імпортних операціях.

Як повідомляє білоруське інформаційне агентство «БелаПАН», таку думку М.КОВАЛЬОВ висловив під час круглого столу на тему «Вплив кризи на Білорусь: пошуки рішення».

«Майбутнє долара невизначене. Трильйони емісійних доларів закачуються в економіку, і це призведе до інфляційного долара», - вважає М.КОВАЛЬОВ.

На його думку, позитивним прикладом дедоларизації економіки стала нещодавня угода між Білоруссю і Китаєм на 3 млрд. дол. щодо обміну національними валютами (СВОП). «Тепер будь-яке білоруське підприємство, якщо хоче купити китайський товар, може взяти кредит в юанях. Ми довго і багато говорили про розрахунки в національних валютах і з Україною, і з Росією, і з Казахстаном, але тоді нічого не робилося. Думаю, найближчим часом подібні договори буде укладено з Україною і Росією та іншими країнами», - сказав економіст.

Як повідомляв УНІАН, голова правління Національного банку Білорусі Петро ПРОКОПОВИЧ 16 березня заявив, що Україна і Білорусь ведуть переговори про перехід на використання національних валют у взаємній торгівлі.

За словами П.ПРОКОПОВИЧА, близький до завершення переговорний процес з Росією про перехід на використання у взаєморозрахунках російського рубля. «Аналогічні переговори ведуться і з Україною. Таким чином, Білорусь планує в розрахунках зі всіма основними торговими партнерами перейти на використання резервних регіональних валют. У перспективі це дозволить зменшити залежність країни від однієї валюти, зокрема долара», - сказав він.

Голова правління Нацбанку Білорусі вважає, що однією з причин кризи стало домінування однієї резервної валюти – долара США. «Ми зробили висновок, що повинні максимально стимулювати розвиток двосторонніх і багатосторонніх відносин за рахунок розрахунків у національних валютах, за рахунок стимулювання застосування резервних регіональних валют інших країн, щоб тим самим мінімізувати втрати від гегемонії однієї валюти», - пояснив П.ПРОКОПОВИЧ.

Сьогодні, 29 березня, Президент Росії Дмитро МЕДЕВЕДЄВ у інтерв`ю телекомпанії Бі-Бі-Сі заявив про доцільність відмовитися від використання долара як єдиної резервної валюти.

«Абсолютно очевидно, що нинішня валютна система не справилася з викликами. Це добре, що ми ще мали якийсь набір валют: долар, євро, фунт стерлінгів. Але, по-хорошому, на майбутнє ця система має бути заснована на мультивалютній корзині, вона має включати й інші регіональні резервні валюти. Якщо ми зможемо домовитися, то в майбутньому можна говорити і про створення якоїсь супервалюти», - сказав Д. МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. Дискусії про створення нової світової резервної валюти замість долара почалися на початку 2009 року у зв`язку зі світовою кризою.

Виступаючи перед парламентом Франції, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік СТРОСС-КАН заявив, що дискусія про світову резервну валюту справедлива і має право на існування, проте займе багато місяців.

23 березня 2009 року голова Народного банку Китаю (НБК) Чжоу СЯОЧУАНЬ заявив, що його країна пропонує знайти альтернативну резервну валюту замість долара. Він наголосив на необхідності «створити наднаціональну резервну валюту, не прив`язану до окремих країн і яка зберігатиме стабільність в довгостроковій перспективі».

У свою чергу Президент США Барак ОБАМА, голова Федеральної резервної служби Бен БЕРНАНКЕ і міністр фінансів Тімоті ГЕЙТНЕР рішуче відкинули пропозицію Китаю про створення замість долара нової світової валюти, заявивши, що позиції долара «дуже сильні», і необхідності в новій єдиній світовій резервній валюті немає. «Долар дуже сильний, тому що інвестори вважають США країною з найсильнішою економікою і найстабільнішою політичною системою в світі. Я не бачу необхідності в новій світовій валюті», - сказав Б.ОБАМА.