Фондові ринки світу йдуть на рекорд

За останні три тижні світові фондові індекси зросли на 10-25%, для багатьох ринків це найстрімкіше зростання за всю їх історію.

Інвестори, трейдери, аналітики і спекулянти розділилися на два протиборчі табори. Предмет суперечки — чи пройшли світові фондові ринки «дно» або березневе зростання — це тимчасова корекція і в найближчому майбутньому фондові індекси побувають на нових історичних мінімумах. Надії оптимістів підкріплюються 10-20%-им зростанням майже всіх фондових індексів світу. Песимісти підкреслюють — реальна економіка далека від виходу з кризи і фондові ринки приречені на обвал.

З початку березня американський індекс S&P 500 збільшився на 13,3%, англійський FTSE 100 виріс на 2,4%, японський NIKKEI 225 злетів на 15,8%. Ще стрімкішими темпами дорожчали акції на ринках, що розвиваються, — фондовий індекс MSCI Emerging Markets (показує динаміку 27 ринків, що розвиваються) виріс на 20,1%.

Знаменитий інвестор Марк Мобіус (керівник фондом Templeton Asset Management) вже проголосив початок ралі «биків» на фондових ринках. «Акції вже закладають основу для наступного етапу ралі «биків»», — стверджує він. Втім, далеко не всі фінансові гуру такі оптимістичні. Наприклад, колишній глава ФРС Алан Грінспен вважає, що фондові ринки ще не побували на дні. «За будь-якими історичними мірками, акції світових компаній дуже дешеві, навіть після нещодавнього ралі, — говорить він. — Проте історія говорить нам, що перед рішучим розворотом фондові ринки опустяться ще нижче».

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