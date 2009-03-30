Міліція Києва вилучила найдорожчу партію наркотиків

Працівники київської міліції в ході проведення спецоперації на російському кордоні в Луганській області затримали організовану групу у складі п’яти осіб, яка торгувала наркотиками.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, у злочинців було вилучено понад 3 кілограми героїну, 2 грами кокаїну та 5 грамів марихуани, а також пістолет ТТ з набоями, автомат Калашникова з набоями, бойову гранату РГД з запалом. В ході подальшого відпрацювання затриманих зі схованки на третьому кілометрі траси Боярка-Білогородка додатково вилучено ще півтора кілограми героїну.

За попередньою інформацією, загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6,5 млн. грн.

За останній рік це є найдорожча партія наркотиків, вилучена столичною міліцією.

Наркодилери розповсюджували героїн за ціною 1 тис. 300 грн. за грам.

Тепер їх перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.