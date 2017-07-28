У Житомирі зібрали чергову гуманітарну допомогу українським захисникам на схід країни

У Житомирі зібрали та відправлять чергову гуманітарну допомогу українським захисникам на схід країни, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, чергову гуманітарну допомогу відправлять до українських захисників на схід країни.

Читайте такожБільше 40 тисяч заяв надійшло від населення Житомирщини на отримання грошової винагороди за енергоефективність - ОДА

Допомогу доставлятиме бійцям журналіст та волонтер Тетяна Сиропятова.

"За підтримки голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича військовим передаються продукти харчування. Волонтери зібрали необхідну для бійців техніку – планшети, ноутбуки, а також сезонні фрукти та овочі",- сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого цього року на майдані Корольова у Житомирі представники влади, громадськості, волонтери відправили гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, яку зібрала Житомирщина.