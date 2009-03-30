Митрополит Володимир освятив Посольство України в Росії

Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Володимир освятив сьогодні приміщення Посольства України в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, у присутності заступника глави Секретаріату Президента Юрія БОГУЦЬКОГО, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Росії Костянтина ГРИЩЕНКА, а також співробітників посольства Предстоятель Української православної церкви Володимир прочитав молитву на освячення, а також окропив святою водою приміщення диппредставництва.

Після молитви митрополит побажав К.ГРИЩЕНКУ успіхів у роботі на благо України й українського народу і передав у дар Посольству ікону Св. Трійці.

Крім того, митрополит Володимир благословив і нагородив К.ГРИЩЕНКА орденом Священного Синоду УПЦ «1020-річчя Хрещення Русі».

Як повідомив УНІАН прес-секретар предстоятеля протоієрей Георгій, цим орденом нагороджуються особи, які брали участь і організовували святкування 1020-річчя Хрещення Русі. За його словами, К.ГРИЩЕНКО, який доклав немало зусиль для організації візиту Патріарха всієї Русі Алексія ІІ в Україну, «як ніхто гідний цієї нагороди».

Предстоятель УПЦ також особисто благословив кожного з присутніх і вручив ікони Пречистої Діви Богородиці.