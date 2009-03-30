Британська авіакомпанія відкрила рейси Київ – Лондон

Британська авіакомпанія BMI почала польоти за маршрутом Київ (Бориспіль) – Лондон (Хітроу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керуючий директор компанії BMI Пітер СПЕНСЕР учора, 29 березня, в ході презентації рейсу в аеропорту «Бориспіль».

За його словами, компанія має намір виконувати 5 рейсів на тиждень за маршрутом Київ – Лондон, а також планує укласти партнерські угоди з українськими авіакомпаніями, в тому числі й код-шерінгові. Водночас П.СПЕНСЕР не назвав конкретних перевізників, з якими буде налагоджено співпрацю.

Відповідаючи на запитання журналістів, він позитивно оцінив перспективи нового рейсу. «Незважаючи на те, що продаж авіаквитків почався всього 7-8 тижнів тому, на перший рейс було продано 62 квитки – це 40% завантаження рейсу. Якщо така динаміка зберігатиметься, за підсумками року ми плануємо вийти на завантаження близько 70%», – сказав П.СПЕНСЕР.

Як зазначив на церемонії відкриття рейсу генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ, початок польотів в Україну компанії BMI свідчить про посилення конкуренції на рейсах між Україною та Великою Британією. «Компанія BMI вже четвертий перевізник на цьому напрямку. Посилення конкуренції в першу чергу відчують пасажири», – зазначив він.