У Генпрокуратурі потрібен спецпідрозділ боротьби з рейдерством

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає за доцільне створення спецпідрозділу в Генеральній прокуратурі для боротьби з рейдерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві журналістам.

«Так, такий координаційний підрозділ потрібен», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, згідно з чинним законодавством, міліція та СБУ є піднаглядними структурами від Генеральної прокуратури, зокрема, стосовно проведення оперативно-розшукової діяльності.

«Тому, якщо там (у Генпрокуратурі – УНІАН) з’явиться координуючий орган, наглядовий орган, це, можливо, матиме покращення на рівні взаємодії між відомствами», - зауважив голова СБУ.