У Генпрокуратурі потрібен спецпідрозділ боротьби з рейдерством
23:48, 30 березня 2009Суспільство
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Аргументи голови СБУ
Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає за доцільне створення спецпідрозділу в Генеральній прокуратурі для боротьби з рейдерством.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві журналістам.
«Так, такий координаційний підрозділ потрібен», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, згідно з чинним законодавством, міліція та СБУ є піднаглядними структурами від Генеральної прокуратури, зокрема, стосовно проведення оперативно-розшукової діяльності.
«Тому, якщо там (у Генпрокуратурі – УНІАН) з’явиться координуючий орган, наглядовий орган, це, можливо, матиме покращення на рівні взаємодії між відомствами», - зауважив голова СБУ.
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