Тимошенко має намір викуповувати проблемні банки в держвласність

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ситуація в банківській сфері України почала стабілізуватись.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Порівнюючи падіння курсу валют в країнах Європи, вона визнала, що 57-процентне падіння курсу гривні - одне з найбільших проти 15-30-процентних падінь інших країн. Прем`єр-міністр вважає, що падіння не мало стати більше 25 відсотків, а курс не спустився б нижче 6,5 гривень за долар без помилок і зловживань, яких припустилися Національний і комерційні банки. Прем`єр вкотре наголосила, що це не сфера відповідальності уряду, проте погодилася, що Кабмін все ж може впливати на ситуацію.

«Але я хочу бути об’єктивною щодо банків. На сьогодні відтік депозитів в березні мінімізовано. Вже є офіційні статистичні дані. Про що це говорить – що почала стабілізуватися національна банківська система», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр визнає, що є окремі банки, які опинилися у тяжкому стані.

«Уряд розгляне ще одну - дванадцяту - антикризову програму: це викуп цих банків у державну власність, і їх підтримка як державної власності через певне збільшення капіталу банків і віддача грошей вкладникам, які зараз ці гроші втратили в цих банках. Така програма дуже важка для уряду, я хочу спробувати допомогти цим людям, які втратили вклади в декількох банках, де найважча ситуація», - повідомила глава уряду.