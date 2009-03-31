Тимошенко пояснила скасування надбавки до ввізного мита

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує політику протекціонізму, яку сьогодні, в умовах кризи, намагаються застосовувати багато країн, оскільки таким чином вони "закривають себе від усього, чим живе світ".

Про це вона заявила в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

"Майте на увазі: коли ставлять в країні такий бар`єр, який імпортний товар не може подолати, то в країні все подорожчає, й інші країни діятимуть дзеркально", - зазначила прем`єр-міністр.

Говорячи про 13% надбавку до ввізного мита, дію якого Кабінет Міністрів відмінив своєю постановою на всі імпортні товари, крім холодильників і автомобілів (документ ще не набув чинності, оскільки не опублікований - УНІАН), Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що цей крок міг призвести до підвищення цін на імпортні товари, ослаблення гривні й відповідних кроків імпортерів.

"Я не можу таку політику допустити. Чим більше відкритий світ, тим більше конкуренція працює і більше збалансовані ціни для людей", - зазначила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня ц.р. Кабмін відмінив дію 13-відсоткової надбавки до ставок ввізних мит при імпорті всіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки, введеної з 6 березня, відміняється взагалі.

Згідно із заявою прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, дія 13% надбавки порушує вимоги СОТ і може викликати у відповідь заходи з боку імпортерів української продукції.