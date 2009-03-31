Два губернатори просять ВР не піднімати тютюновий акциз

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ та голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ закликають депутатів усіх фракцій не допустити «легковажні рішення у сфері оподаткування» та не приймати законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» (реєстр. № 4202). Про це йдеться у відкритому зверненні В.АСАДЧЕВА та А.АВАКОВА до народних депутатів України, текст якого передано до УНІАН.

Губернатори переконані, що в разі прийняття даного законопроекту, зміни акцизу «матимуть катастрофічні наслідки для економіки країни, економічного стану кількох регіонів України, а також стану правопорядку на тютюновому ринку України».

Зокрема, автори звернення заявляють що, довіра до України з боку інвесторів та міжнародних фінансових організацій на кшталт МВФ буде підірвана, що призведе до згортання інвестицій та негативних соціально-економічних наслідків для цілих регіонів України.

Також у зверненні наголошується, що у разі ухвалення законопроекту № 4202, рішення парламенту скасує прийнятий у грудні минулого року планомірний графік поетапного підвищення акцизних ставок. Це, у свою чергу, спровокує суттєве зростання цін на вітчизняні тютюнові вироби. Внаслідок цього, найдешевші українські сигарети будуть на 65% дорожчі за російські та на 230% за молдовські.

Посадовці нагадують, що з досвіду кінця 90-х років можна передбачити, що «майже 50% тютюнового ринку країни буде захоплено дешевою контрабандною та незаконно виготовленою продукцією. Це призведе до тінізації та криміналізації тютюнового ринку, подолати які адміністративними та правоохоронними засобами стане практично неможливо».