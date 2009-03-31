Два губернатори просять ВР не піднімати тютюновий акциз

11:53, 31 березня 2009
Суспільство
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Прогнозують збільшення контрабанди на 50%

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ та голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ закликають депутатів усіх фракцій не допустити «легковажні рішення у сфері оподаткування» та не приймати законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» (реєстр. № 4202). Про це йдеться у відкритому зверненні В.АСАДЧЕВА та А.АВАКОВА до народних депутатів України, текст якого передано до УНІАН.

Губернатори переконані, що в разі прийняття даного законопроекту, зміни акцизу «матимуть катастрофічні наслідки для економіки країни, економічного стану кількох регіонів України, а також стану правопорядку на тютюновому ринку України».

Зокрема, автори звернення заявляють що, довіра до України з боку інвесторів та міжнародних фінансових організацій на кшталт МВФ буде підірвана, що призведе до згортання інвестицій та негативних соціально-економічних наслідків для цілих регіонів України.

Також у зверненні наголошується, що у разі ухвалення законопроекту № 4202, рішення парламенту скасує прийнятий у грудні минулого року планомірний графік поетапного підвищення акцизних ставок. Це, у свою чергу, спровокує суттєве зростання цін на вітчизняні тютюнові вироби. Внаслідок цього, найдешевші українські сигарети будуть на 65% дорожчі за російські та на 230% за молдовські.

Посадовці нагадують, що з досвіду кінця 90-х років можна передбачити, що «майже 50% тютюнового ринку країни буде захоплено дешевою контрабандною та незаконно виготовленою продукцією. Це призведе до тінізації та криміналізації тютюнового ринку, подолати які адміністративними та правоохоронними засобами стане практично неможливо».

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