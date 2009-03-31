ВР підвищила акцизи на горілку, спирт та окремі вина

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України ”Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 230 народних депутатів з 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим документом, зокрема, підвищуються ставки акцизного збору на горілчані напої, ряд вин, спирт. Ця норма не стосується натуральних вин марочних, вермутів та спирту, що використовується в виготовленні лікарських препаратів.

Крім того, законом передбачено з 1 листопада 2009 року підвищити ставки на важкі дистиляти на 50% (з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45 ,50 ,65 євро за 1000 кг), запровадити щорічну індексацію ставок акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої в залежності від індексу споживчих цін.

Законом запроваджується єдиний прозорий підхід до оподаткування алкогольних напоїв в залежності від вмісту спирту.