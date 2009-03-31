Перший день квітня порадує теплом

1 квітня в Україні опадів не передбачається, лише вночі на півночі Лівобережжя, а вдень у східних областях місцями невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, у північних та більшості західних областей - від 1° морозу до 4° тепла; вдень - 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни - до 18° тепла; в Карпатах вночі - 0-4° морозу, вдень - 3-8° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 9-14° тепла.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 11-13°.