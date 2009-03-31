Двоє міліціонерів пограбували пасажира автобуса

Прокуратурою Солом’янського району міста Києва закінчено розслідування та скеровано до суду кримінальну справу щодо двох співробітників спеціального підрозділу групи затримання батальйону міліції одного з районних відділів Державної служби охорони МВС за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень та грабіж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, в ході досудового слідства встановлено, що 12 лютого 2009 року двоє правоохоронців, перевищуючи свої службові повноваження, пограбували пасажира автобуса, який намагався проїхати без проїзного документа. Міліціонери вирішили «допомогти» контролеру, котрий саме перевіряв безбілетного пасажира, і, пред’явивши свої службові посвідчення, без жодних на те правових підстав вивели громадянина з автобуса на одній із зупинок та наказали пред’явити документи, що посвідчують особу. На свою біду останній виконав незаконну вимогу, «засвітивши» вміст свого гаманця, який виявився привабливішим для міліціонерів за документи. Потім охоронці правопорядку змусили потенційну жертву купити для них у підземному переході спиртні напої, після вживання яких вони завдали громадянину тілесних ушкоджень та заволоділи його гаманцем, де було 220 дол. США та 40 грн.

Потерпілий, не зволікаючи, звернувся до органів внутрішніх справ. Одразу ж було порушено кримінальну справу, яку передано за підслідністю до органів прокуратури. 13 лютого слідчим прокуратури Солом’янського району столиці цим міліціонерам було пред’явлено обвинувачення.

27 березня справа з обвинувальним висновком прокурора надійшла до суду для розгляду по суті.

За вчинення даних злочинів Кримінальним кодексом України передбачається покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років.