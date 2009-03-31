Депутат відкрив вогонь з пістолета по трактористу

Сьогодні близько 10.00 у райцентрі Городок Львівської області місцевий житель, депутат районної ради Василь ПАВЛЮК відкрив стрільбу з пістолета з гумовими кулями, по трактористу, який проїжджав біля приватного будинку депутата.

Як поінформувало УНІАН джерело у Городоцькому райвідділі внутрішніх справ, депутат намагався у такий спосіб «зупинити руйнування технікою дороги, яку він особисто ремонтує».

У відділі зв‘язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області відмовилися поки що коментувати інцидент з посиланням на те, що «проводиться розслідування», однак підтвердили факт нанесення поранень «екс-заступником голови Городоцької РДА, а нині приватним підприємцем, трактористу, жителю міста Городок».

У коментарі УНІАН, голова Львівської обласної організації УРП «Собор» Степан СЕРЕДА поінформував про деталі цього випадку.

«Сьогодні вранці на вулиці біля свого будинку Василь ПАВЛЮК, який дійсно є депутатом Городоцької райради від УРП «Собор», зробив зауваження трактористу щодо того, що своєю технікою він розбиває і руйнує дорогу, в ремонт якої депутат вкладає свої особисті кошти. Тракторист агресивно відреагував на зауваження і, схопивши монтировку, кинувся на Василя. Щоб захистити себе від неврівноваженої поведінки чоловіка, Василь змушений був дістати пістолет для гумових куль, сподіваючись, що це зупинить нападника. Я щойно з ним мав розмову і про все це почув від нього особисто», - розповів С.СЕРЕДА.

Однак, за його словами, подальша сварка між чоловіками призвела до того, що стався несподіваний самовільний постріл з пістолета, куля потрапила в стегно самому В.ПАВЛЮКУ.

«Перебуваючи у стані емоційної напруги, Василь іншим пострілом поранив тракториста, який отримав легку травму м‘яких тканин стегна. На даний час і депутат, і потерпілий звернулися до лікарів за наданням медичної допомоги. В них обох – легке ушкодження м‘яких тканин», - повідомив С.Середа.

За попередньою інформацією, за даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За отриманою інформацією, В.ПАВЛЮК донедавна обіймав посаду 1-го заступника голови Городоцької РДА, на даний час займається приватною підприємницькою діяльністю, є депутатом Городоцької районної ради. Має необхідний дозвіл на пристрій для відстрілу гумовими кулями.