Постанова про 13% надбавку до мита набуде чинності без публікації

Постанову Кабінету міністрів України про відміну дії 13% надбавки до ввізного мита оформлено як документ для службового користування (ДСК).

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Таким чином, для набуття чинності цієї постанови не потрібна публікація документа в офіційних виданнях.

Згідно зі ст. 55 Закону “Про Кабінет міністрів”, постанови, що містять інформацію обмеженого доступу, не підлягають публікації і набувають чинності з моменту “доведення їх в установленому порядку до виконавців”, якщо в постанові окремо не зазначено термін набуття нею чинності.

Разом з тим в листі Держмитслужби від 24 березня 2009 року №11/1-10.21/2619-ЕП, говориться, що текст постанови буде наданий регіональним митницям пізніше.

Як повідомляв УНІАН, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що Генеральна прокуратура має перевірити законність нестягнення органами Державної митної служби 13% надбавки до діючих ставок ввізного мита.

«Порушуючи дану законодавчу норму, Державна митна служба України 24 березня 2009 року листом під №11/1-10.21/2619-ЕП поінформувала начальників регіональних митниць, начальників митниць про набуття чинності з 00 годин 25 березня 2009 року дії постанови Кабінету міністрів України про скасування цієї тимчасової надбавки, за винятком товарів за кодами відповідно до УКТВЕД 8418 і 8703. Проте, станом на 27 березня 2009 року, акт, на який посилається Держмитниця, Кабінетом міністрів України не видано», – зазначає В.БАЛОГА.

Нагадаємо, що 18 березня ц.р. Кабмін скасував дію 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит з імпорту всіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дію цієї надбавки замінив додатковим імпортним збором.