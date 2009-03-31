Завтрашнє засідання Кабміну перенесене

Заплановане на завтра на 10.00 засідання Кабінету міністрів України перенесено на 2 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Разом з тим у прес-службі не уточнили причин, через які засідання переноситься.

Про час засідання уряду прес-служба повідомить пізніше.

Планується, що завтра о 09.00 прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Миколі Гоголю у Києві.