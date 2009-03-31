Завтрашнє засідання Кабміну перенесене
20:46, 31 березня 2009Суспільство
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О 9.00 - покладання квітів
Заплановане на завтра на 10.00 засідання Кабінету міністрів України перенесено на 2 квітня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.
Разом з тим у прес-службі не уточнили причин, через які засідання переноситься.
Про час засідання уряду прес-служба повідомить пізніше.
Планується, що завтра о 09.00 прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Миколі Гоголю у Києві.
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