МВФ сподобалося сьогоднішнє рішення Верховної Ради
... як частина антикризових заходів
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вітає ухвалені сьогодні Верховною Радою України збільшення ставок акцизних зборів як частину антикризових заходів уряду.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови місії МВФ в Україні Сейли ПАЗАРБАШОГЛУ.
“Ми вітаємо заходи щодо акцизних зборів, ухвалені сьогодні парламентом, як частину антикризового урядового пакету”, – йдеться у коментарі.
На думку голови місії МВФ в Україні, ухвалені ВР рішення допоможуть впоратися з фіскальними труднощами. Водночас вона зазначила, що тепер потрібно також ухвалити заходи для попередження прогнозованого дефіциту Пенсійного фонду.
“Ми продовжуємо активні консультації із владою щодо цих та інших питань”, - зазначила С.ПАЗАРБАШОГЛУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні й тютюнові вироби.