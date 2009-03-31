МВФ сподобалося сьогоднішнє рішення Верховної Ради

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вітає ухвалені сьогодні Верховною Радою України збільшення ставок акцизних зборів як частину антикризових заходів уряду.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови місії МВФ в Україні Сейли ПАЗАРБАШОГЛУ.

“Ми вітаємо заходи щодо акцизних зборів, ухвалені сьогодні парламентом, як частину антикризового урядового пакету”, – йдеться у коментарі.

На думку голови місії МВФ в Україні, ухвалені ВР рішення допоможуть впоратися з фіскальними труднощами. Водночас вона зазначила, що тепер потрібно також ухвалити заходи для попередження прогнозованого дефіциту Пенсійного фонду.

“Ми продовжуємо активні консультації із владою щодо цих та інших питань”, - зазначила С.ПАЗАРБАШОГЛУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні й тютюнові вироби.