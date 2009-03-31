Перевізників, які влаштували страйк у Кіровограді, влада офіційно попередила

Приватних перевізників, які влаштували страйк у Кіровограді 18 лютого цього року, відмовляючись возити пасажирів, міська влада покарала попередженням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник відділу праці та соцзахисту населення управління споживчого ринку, транспорту та зв’язку Кіровоградської міськради Ольга ГОНТАР.

За її словами, перевірками встановлено, що того дня водії маршруток виконали всі формальні зобов’язання: пройшли медичну перевірку, отримали дозволи на виїзд.

«Перевізники заперечують факт страйку. Зранку 18 лютого, згідно із договором з міською радою, вони вийшли на маршрути, а далі вже працював фактор вулиці», - так пояснила О.ГОНТАР той факт, що кількасот водіїв маршруток відмовлялись брати пасажирів.

Вона зазначила, що у Кіровограді працюють 18 приватних підприємств, які здійснюють маршрутні перевезення.

«Якщо ми розірвемо з ними договори, хто тоді возитиме городян? Міська влада провела роз’яснювальну роботу серед перевізників і попередила про недопустимість подібних порушень в майбутньому», - зауважила О.ГОНТАР.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Кіровограді перевізники влаштували одноденний страйк, відмовляючись возити пасажирів. Таким чином вони протестували проти тарифу на проїзд в сумі 1,25 грн., який вступив в дію після опротестування прокурором міста рішення виконкому підвищити плату до 1,75 грн. На маршрути вийшли, але не працювали кількасот машин.

Наступного дня міськрада створила спеціальну комісію, яка мала визначити ступінь відповідальності організаторів страйку.

На сьогодні в місті діє тимчасовий тариф на проїзд в маршрутних таксі – 1,5 грн.