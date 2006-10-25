Янукович і мер Харкова домовилися передати метро іншому власнику

Сьогодні у Києві Харківський міський голова Михайло ДОБКІН обговорив з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ питання передачі Харківського метрополітену у комунальну власність міста.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

У ході зустрічі керівник уряду і мер Харкова торкнулися також питань фінансування пілотного проекту реформування житлово-комунального господарства, який харківська влада уже проводить у Київському районі міста.

М.ДОБКІН також передав прем`єр-міністру клопотання про продовження термінів приватизації житла.