Посол Польщі відкрив кабінет польської мови у херсонській школі
03:28, 01 квітня 2009Суспільство
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Повідомили з прес-службі мерії
Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні відкрив кабінет польської мови у херсонській школі №11.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.
На церемонії був присутній також Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО.
Згідно з повідомленням, кабінет відкрито за рахунок польської сторони.
Також посол подарував школі комплекти підручників польської мови.
Польська мова як факультатив введена у цій школі 4 роки тому. Зараз викладається як друга іноземна мова у 5-6 класах.
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