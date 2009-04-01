Ющенко візьме участь в заходах до 200-річчя Гоголя

1 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головна мета поїздки - участь в урочистостях з нагоди 200-ї річниці з дня народження Миколи Гоголя.

Планується, що у селі Гоголеве Президент ознайомиться з експозицією та об`єктами заповідника-музею М.Гоголя після капітального ремонту його будівель.

У Миргороді В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятника М.Гоголю та ознайомиться з алеєю скульптур героїв його творів.

Також у Миргороді Президент візьме участь в урочистих заходах з нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.