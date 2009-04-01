На Буковині обвалився міст, побудований після повені минулого року

У селі Розтоки Путильського району Чернівецької області в ніч на 31 березня обвалився новий міст через річку Черемош, збудований після минулорічної липневої повені.

Як передає кореспондент УНІАН, жителі гірського Путильського району знову змушені користуватися об`їзною дорогою через сусідню Івано-Франківську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби автомобільних доріг Чернівецької області, новий міст через Черемош у селі Розтоки зводило ЗАТ «Трансмост». Його вантажопідйомність 30 тонн, однак, незважаючи на це, робітники «Трансмосту» намагалися транспортувати по ньому бурильну установку вагою до 100 тонн. Погодження на транспортування мостом цього важкого обладнання представники ЗАТ не мали.

Під масою установки, що у тричі перевищує допустимі норми, прогонова будова мосту просіла. Бурильна установка разом із прогоновою будовою мосту просіла у річку. Вже до 5-ої ранку власники техніки прибрали її з місця події. Жертв і постраждалих немає.

Наразі працівники ЗАТ «Трансмост» розбирають пошкоджену прогонову будову. Ремонтувати пошкоджений міст вони будуть за власний рахунок.

У Службі автомобільних доріг запевняють, що вже впродовж двох діб міст буде відновлений без зміни його технічних характеристик.