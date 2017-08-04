У Житомирі у фундамент житлового будинку для учасників АТО заклали "капсулу часу" з посланням нащадкам

Сьогодні у Житомирі заклали «капсулу часу» у фундамент житлового будинку для учасників антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, будинок зводять у Житомирі по вулиці Князів Острозьких, 59, де сьогодні урочисто заклали «капсулу часу» з посланням для майбутніх поколінь.

Участь у заході на будівельному майданчику взяли жителі міста, учасники антитерористичної операції, духовенство, будівельники, журналісти та влада.

Як прозвучало на заході, замовником будівництва виступив житлово-будівельний кооператив «Атошник».

«Частину квартир передадуть учасникам антитерористичної операції, а частину - продадуть бажаючим. Будинок на 64 квартири зводить будівельна компанія “ Будєврофонд Еко», - розповіли УНІАН будівельники.

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До кінця наступного року, за твердженням забудовника, багатоповерхівку цю планують ввести в експлуатацію.

«На цьому місці понад десять років стояв розвалений будинок і від мешканців прилеглих будівель постійно надходили скарги. За підтримки депутатського корпусу міської ради рік тому ми рішенням сесії передали ділянку під цей кооператив учасникам АТО, що дасть можливість десяткам сімей отримати квартири», – розповів журналістам Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Він нагадав також, що на демонтаж залишків будинку кошти були виділені з міського бюджету, окрім цього влада міста допомогла і у виготовлені дозвільної документації.

«Подібні кооперативи і надалі будуватимуть у Житомирі за аналогічною моделлю для медиків, освітян, для молодих спеціалістів та учасників АТО», - додав міський голова.