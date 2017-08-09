"Цілий рік тримали Голлівуд в напрузі": Анджеліна Джолі і Бред Пітт передумали розлучатися - ЗМІ

Голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт нібито передумали розлучатися, випливає з повідомлення US Magazine.

Як пише видання, подружжя, можливо, на шляху до "повного возз'єднання».

Джолі і Пітт розлучилися майже рік тому. За словами джерела, тепер актриса засумнівалася в правильності свого рішення. На неї, зокрема, вплинуло прагнення чоловіка до поліпшення.

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Стверджується, що протягом кількох місяців подружжя нічого не робили, щоб просунутися з розлученням. «І ніхто не думає, що вони збираються це робити», – зазначило джерело.

Він додав, що якщо Пітт і Джолі заявлять про відмову від розлучення і про спробу розібратися з ситуацією, то нічого дивного в цьому не буде.