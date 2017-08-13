В Одесі зірвали ЛГБТ-прайд: колоні завадили пройти весь маршрут (відео)

Учасники одеського ЛГБТ-прайду не змогли пройти весь запланований маршрут через протести противників руху. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua.

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Колона пройшла від Воронцовського палацу до Дюка і далі не змогла рухатися, тому що супротивників параду стримував кордон правоохоронців. Учасники прайду оголосили сидячий протест через те, що поліція не змогла забезпечити безпечний рух по Приморському бульвару.

Радикально налаштовані громадяни, що потрапили в обгороджену частину фактично не дали завершити парад, хоча до бійки також справа не дійшла.

«ЛГБТ прайд закінчився. Не дійшли активісти до міськради, вивозять автобусами», - написав журналіст «Радіо свобода» Михайло Штекель у своєму «Твіттері». Коли учасників прайду почали вивозити, його противники розійшлися.