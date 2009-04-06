До закриття торгів на міжбанку долар упав

На українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1870/8,2650, до 11:00 рівні знизилися до 8,1800/8,2200, а до 12:00 ціни встановилися в діапазоні 8,1680/8,1880. На час закриття торгів ціни пішли вниз – 8,1300/8,1550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня 7,7000/7,9000.

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2450/0,2490, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2450/0,2475, і до 12:00 значних рухів не спостерігалося – 0,2453/0,2468. На час закриття торгів котирування знизилися до рівнів 0,2442/0,2454. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,1700 (-0,2000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3552/1,3554, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0789/11,1905, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 11,0694/11,1296, а до 12:00 знизилися вслід за доларом до 11,0532/11,0863. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні скотилися на рівні 11,0018/11,0416.