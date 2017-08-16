Скандал з котом у київському супермаркеті: пухнастого віддали у добрі руки, цукор - списали

Керівництво торгівельної мережі "Фуршет", у супермаркеті якої помітили котика, що скористався ємністю із ваговим цукром замість лотка, вжило заходів для усунення наслідків цього випадку. У компанії стверджують, що "інцидент із кішкою є поодиноким явищем та нетиповим" для їхніх супермаркетів.

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"Одразу після інциденту кішку піймали працівники магазину, весь цукор, що був у ємності, було утилізовано, а обладнання помите та дизінфіковане. Із персоналом магазину було проведено додатковий інструктаж щодо більш ретельної перевірки складських приміщень та торгового залу", - йдеться в офіційній заяві, підкріпленій актом списання товару, оприлюдненій на сторінці у Facebook.

Котові, що став героєм відео, нині знайшли власника.

"Ми дуже не хотіли віддавати сірого смугастика до притулку! Знайшлися бажаючі забрати котика. Вже в п'ятницю ми з радістю віддамо зірку інтернету у хороші руки", - наголошують у повідомленні.

"Ми прикладатимемо зусиль задля того, щоб подібних випадків більше не траплялось", - обіцяють у компанії.