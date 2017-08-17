На згадку про Скрябіна: грузинський гурт представив незвичний кавер хітів музиканта (відео)

Сьогодні, 17 серпня, відомому українському співаку та музиканту Андрію «Кузьмі Скрябіну» Кузьменку виповнилося б 49 років. На честь його дня народження грузинська фолк-група представила кавер на пісні Андрія. Йдеться у сюжеті ТСН.

На згадку про нього і про його творчість музиканти переспівали хіти в стилі традиційного грузинського багатоголосся з використанням тамтешніх народних інструментів. Кліп зняли на тлі Кавказьких гір.

Зокрема, гурт переспівав пісні «Спи Собі сама», «Люди як Кораблі» і «Мовчати».

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" загинув 2 лютого 2015 року в ДТП в Криворізькому районі Дніпропетровської області.